Scappa con la bimba dal compagno che la vuole uccidereMomenti di paura alla periferia di Torino. La donna si è rifugiata dai vicini, poi l’uomo si è tolto la vita gettandosi dal decimo piano
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un uomo di 37 anni ha aggredito la compagna 31enne tentando di ucciderla e, dopo che lei è riuscita a mettersi in salvo dai vicini con la figlia di un anno, si è suicidato gettandosi dal balcone al decimo piano di un condominio. È avvenuto stamane nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia Nord di Torino.
L'aggressione - in base a una prima ricostruzione, basata anche su quanto riferito dalla donna – sarebbe nata da una lite per futili motivi. L'uomo l'avrebbe portata sul balcone dell'alloggio, che si trova in via Cervino.
Qui pare che abbia tentato di gettarla nel vuoto e anche di strangolarla, mettendole le mani al collo. Entrambi i tentativi sono falliti. La trentunenne sarebbe riuscita quindi a fuggire in un alloggio vicino insieme alla piccola e l'uomo si sarebbe poi gettato nel vuoto. Sull’accaduto indagano i carabinieri.
(Unioneonline)