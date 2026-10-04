Un uomo di 37 anni ha aggredito la compagna 31enne tentando di ucciderla e, dopo che lei è riuscita a mettersi in salvo dai vicini con la figlia di un anno, si è suicidato gettandosi dal balcone al decimo piano di un condominio. È avvenuto stamane nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia Nord di Torino.

L'aggressione - in base a una prima ricostruzione, basata anche su quanto riferito dalla donna – sarebbe nata da una lite per futili motivi. L'uomo l'avrebbe portata sul balcone dell'alloggio, che si trova in via Cervino.

Qui pare che abbia tentato di gettarla nel vuoto e anche di strangolarla, mettendole le mani al collo. Entrambi i tentativi sono falliti. La trentunenne sarebbe riuscita quindi a fuggire in un alloggio vicino insieme alla piccola e l'uomo si sarebbe poi gettato nel vuoto. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

(Unioneonline)

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