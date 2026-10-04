la cerimonia
04 ottobre 2026 alle 10:09
L’Italia celebra san Francesco: ad Assisi anche MattarellaIl presidente della Repubblica alla funzione solenne, presieduta dal cardinale Zuppi, in onore del patrono d’Italia, a 800 anni dalla morte
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Cerimonia solenne ad Assisi per celebrare san Francesco, nel giorno del 4 ottobre, in occasione dell’ottocentesimo anniversario della morte del patrono d’Italia.
Alla funzione, presieduta dal cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto dal sottosegretario Alfredo Mantovano, dalla presidente della Regione Umbria Stefania Proietti e dal sindaco di Assisi Valter Stoppini.
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