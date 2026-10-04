Un vasto incendio è divampato, all'alba di oggi, nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. L'allarme è scattato poco prima delle 6 di mattina.

La struttura era aperta, quindi con ospiti all'interno e, a quanto si apprende, le fiamme hanno interessato una trentina di casette mobili. I primi report parlano di un ferito in codice rosso, sette in codice giallo e 16 in codice verde. Impegnati nei soccorsi venti vigili del fuoco con cinque mezzi oltre a sei mezzi del Suem 118.

L'incendio sarebbe scaturito accidentalmente dall'interno di uno dei bungalow. Le persone portate in pronto soccorso sono complessivamente sette, tutti turisti stranieri a parte un addetto alla sicurezza del camping. Tre sono minorenni. Un turista ha riportato ustioni di terzo grado, mentre per le altre persone si parla per lo più di esalazioni da monossido di carbonio.

(Unioneonline)

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