«Ci sono persone che ci accompagnano per tutta la vita. Anche quando non ci sono più. Sono nelle parole che usiamo, nei gesti che ripetiamo a volte senza accorgercene, nei ricordi che tornano alla mente nei momenti più importanti. Restano in quello che ci hanno insegnato con il loro amore, il loro esempio e i loro racconti. I nonni sono questo: parte fondamentale delle nostre radici, della nostra storia e di ciò che siamo diventati. A tutti i nonni d'Italia, a quelli che abbiamo ancora la fortuna di poter abbracciare e a quelli che continuiamo a sentire accanto a noi, per sempre. Buona Festa dei Nonni». Così sui social la premier Giorgia Meloni, in occasione della Giornata dei Nonni che si celebra oggi, venerdì 2 ottobre.

Una ricorrenza che ogni anno, dal 2005, porta al centro dell'attenzione una delle figure più importanti della famiglia e che arriva in una data non casuale: il 2 ottobre è il giorno in cui la Chiesa celebra i Santi Angeli Custodi, in un accostamento che richiama l'idea di protezione e vicinanza.

In Italia secondo i dati più recenti sono 12 milioni i nonni e le nonne che ogni giorno rappresentano per bambini e ragazzi più di una presenza affettuosa, e che contribuiscono per il 96% alle spese familiari. «Un riferimento importante, un sostegno e una solida guida nel percorso esistenziale dei nostri giovani» le parole del ministro dell’Istruzione Valditara.

(Unioneonline)

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