«Ho appena comunicato al Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, le mie immediate e irrevocabili dimissioni dall'incarico di capoufficio stampa del Mic».

Lo afferma in una nota lo stesso Piero Tatafiore sottolineando che «l'utilizzo di strumenti istituzionali per comunicazioni di natura politica è stato da parte mia un errore improprio di cui mi scuso prima di tutto con il Ministro, che ringrazio per l'opportunità di crescita lavorativa che mi ha concesso, e con l'intero Gabinetto».

