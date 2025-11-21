Tatafiore si dimette dal Mic, scuse al Ministro GiuliIl capo ufficio stampa del Ministero della Cultura: «Un'errore l'uso di strumenti istituzionali per le comunicazioni politiche»
«Ho appena comunicato al Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, le mie immediate e irrevocabili dimissioni dall'incarico di capoufficio stampa del Mic».
Lo afferma in una nota lo stesso Piero Tatafiore sottolineando che «l'utilizzo di strumenti istituzionali per comunicazioni di natura politica è stato da parte mia un errore improprio di cui mi scuso prima di tutto con il Ministro, che ringrazio per l'opportunità di crescita lavorativa che mi ha concesso, e con l'intero Gabinetto».
(Unioneonline)