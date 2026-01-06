Esondazione dell’Aniene, scatta l’allerta rossa nel bacino del fiumeLa Regione Lazio: «Invitiamo i cittadini residenti nella zona a rischio a rimanere a casa»
«Le forti precipitazioni che si stanno registrando nelle ultime ore e le conseguenti esondazioni che, in diversi tratti, hanno interessato il fiume Aniene ed i suoi canali affluenti hanno indotto la Direzione Regionale Protezione Civile, davanti ad una evidente criticità idraulica, a decretare l'allerta rossa per la zona corrispondente al Fiume Aniene».
Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, assessore regionale del Lazio.
«Si invitano quindi tutti i cittadini ed in particolare coloro che ricadono in zona rossa», precisa, «ad evitare spostamenti nelle prossime ore ed a mantenere uno stato di precauzione».
(Unioneonline)