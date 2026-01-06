È Marin Jelenik, il croato di 36 anni, l'uomo fermato dalla Polizia di Stato, nel Bresciano e ritenuto il killer di Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne accoltellato all'addome ieri sera, 5 gennaio, nel parcheggio del piazzale ovest della stazione di Bologna in un'area riservata ai dipendenti. L'uomo, che al momento del fermo si trovava davanti alla stazione ferroviaria, era senza documenti ed è stato identificato attraverso un particolare sistema di comparazione delle impronte dagli agenti del commissariato di Desenzano del Garda.

La vittima, in servizio sui treni a medio-lunga percorrenza, prima dell’omicidio stava raggiungendo il parcheggio riservato ai dipendenti della stazione, in viale Pietramellara, quando è stato colpito da una coltellata all’addome. A trovarlo a terra è stato un dipendente di Italo, che ha immediatamente allertato la Polfer.

(Unioneonline)

