È diventato virale un fotomontaggio che il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, ha postato sui propri profili social: la segretaria del Pd Elly Schlein appare travestita da befana. La foto è corredata dalla scritta "Tanti auguri Befana".

Critiche all'iniziativa sono state espresse dalla segretaria del Pd del Friuli Venezia Giulia, Caterina Conti, che parla di un'idea che «incarna la cultura di destra». Per Conti «non è satira né spirito goliardico, solo mancanza di rispetto» ma «un gesto sessista, volgare e indegno di chi ricopre un incarico pubblico, che usa il body shaming come arma politica».

E incalza: «Chi dovrebbe rappresentare tutti i cittadini sceglie le feste di Natale per insultare. Non fa ridere nessuno e rivela grettezza». Infine, la segretaria del Pd Fvg ha ricordato che «non è l'ennesimo scivolone di un Dipiazza alla fine della sua parabola politica, ma è la cultura prevalente della destra che ci governa a tutti i livelli. Vedremo chi si dissocia».

«Ma come può permettersi il sindaco di una città gloriosa e importante di postare i suoi auguri dando il volto della leader di un partito suo avversario alla Befana?»: questo il commento invece del direttore del Tg La7 Enrico Mentana affidato a un post che riprende il fotomontaggio del sindaco ma la scritta copre interamente il volto di Schlein lasciando il corpo vestito da befana.

