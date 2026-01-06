Napoli, picchiata a sangue dall'ex: muore dopo 10 giorni di agoniaÈ successo nel casertano, la vittima aveva 33 anni
È morta in ospedale la 33enne di origine nigeriana ridotta in fin di vita dieci giorni fa dall'ex compagno, un connazionale 32enne, che l'avrebbe picchiata usando anche una scopa. Il fatto avvenne a Castel Volturno (Caserta) negli ultimi giorni del 2025.
L'uomo è stato fermato dalla polizia ed è ora in carcere su ordine del gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Il fermo avvenne in una villetta a schiera, dove i poliziotti del commissariato di Castel Volturno intervennero in seguito alla segnalazione di una lite tra un uomo e una donna.