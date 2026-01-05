l’aggressione
05 gennaio 2026 alle 20:07
Difende un amico dalla rapina, quindicenne accoltellato vicino al centro commerciale a MilanoIl ragazzo è grave ma non in pericolo di vita: responsabile in fuga, sarebbe un giovane nordafricano
Un quindicenne è ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano per un colpo di coltello al torace ricevuto mentre interveniva per difendere un amico, aggredito da un giovane rapinatore, a loro dire nordafricano, che voleva il suo giubbotto.
È accaduto nel pomeriggio in viale Sarca, nei pressi del centro commerciale Bicocca Village. Il quindicenne è grave ma non in pericolo di vita. Il rapinatore è fuggito, ora è ricercato dai carabinieri.
