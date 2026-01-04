modena
Novantenne uccide la figlia «con un corpo contundente»L’anziano, a quanto si apprende, era affetto da demenza senile. Indagano i carabinieri
Un uomo di 90 anni ha ucciso la figlia di 60 anni in provincia di Modena con un corpo contundente. Il delitto è avvenuto a Castelnuovo Rangone.
L'anziano, a quanto si apprende, era affetto da demenza senile.
Sono in corso le indagini dei Carabinieri del nucleo investigativo di Modena insieme ai colleghi della locale stazione.
