Un uomo di 90 anni ha ucciso la figlia di 60 anni in provincia di Modena con un corpo contundente. Il delitto è avvenuto a Castelnuovo Rangone.

L'anziano, a quanto si apprende, era affetto da demenza senile. 

Sono in corso le indagini dei Carabinieri del nucleo investigativo di Modena insieme ai colleghi della locale stazione.

(Unioneonline)

