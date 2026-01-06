Una donna di 76 anni è stata investita da un'auto questa mattina mentre attraversava via Giulio Petroni, a Bari.

L'automobilista si è fermato a prestare i primi soccorsi. La vittima, che ha riportato diversi traumi, all'arrivo del personale del 118 non era cosciente e classificata come codice rosso, è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale Di Venere di Bari dove è arrivata in arresto cardiaco.

È stato necessario l'intervento di un medico rianimatore che è riuscito a far sì che l'anziana si riprendesse seppur rimanendo incosciente. Sull'accaduto indagano gli agenti della polizia locale che hanno compiuto i rilievi.

