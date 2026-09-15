È stato un passante a individuare questa mattina il corpo della 26enne Gabriella Querino, dispersa da sabato mattina quando il barchino su cui viaggiava col marito Sean Michieli si è scontrato con un taxi acqueo nel canale Tessera.

La conferma che fosse lei è arrivata dal sindaco di Venezia Simone Venturini: «Si chiude nel modo più doloroso una vicenda tragica che in questi giorni ha tenuto con il fiato sospeso tutta la nostra città», scrive sui social.

Sul fronte delle indagini – il tassista è indagato nel procedimento aperto per omicidio nautico – la Procura della repubblica di Venezia aveva già disposto l'autopsia sul corpo di Michieli, 25 anni, in fin di vita dopo lo schianto e poi morto in ospedale.

Un esame necroscopico che servirà per acquisire elementi utili sulla dinamica dell'incidente, che non è ancora stata chiarita.

Per la stessa ragione gli inquirenti hanno disposto una serie accertamenti sul barchino affondato. Dai rilievi si cercherà di capire a che velocità andassero i mezzi, il loro senso di marcia e come sia avvenuto l'impatto.

(Unioneonline)

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