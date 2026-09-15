L’Italia ha prorogato per altri 15 giorni i controlli «alle frontiere aeree e marittime con la Spagna» con il contestuale blocco di Schengen. Immediata la risposta di Madrid, che ha esteso l’analoga misura fino all’8 ottobre.

Madrid aveva introdotto per la prima volta i controlli, in risposta alla misura italiana, lo scorso 8 agosto, inizialmente per un mese. Successivamente, il provvedimento è stato prolungato fino al 23 settembre.

Decisione «assurda, inutile e vergognosa, perché mina lo spirito e la filosofia di ciò che significa essere partner europei», tuona il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares, commentando la decisione del Governo Meloni.

L’esponente dell’esecutivo di Sanchez ricorda che l’Italia sta attualmente ricevendo «il doppio» degli ingressi irregolari. La decisione, aggiunge, è stata presa per «motivi di politica interna», accusando Meloni e Tajani di comportarsi come leader europei «non all’altezza».

Albares, parlando con i media in Senato, ha affermato di avere chiesto sia al PP, in quanto alleato di Forza Italia, sia a Vox, in quanto alleato di Meloni, di far loro sapere che «questo provvedimento è una vergogna, è assurdo ed è ridicolo».

Ha ricordato anche che nel 2023, quando il governo italiano non è stato in grado di gestire l'arrivo di immigrati sull'isola di Lampedusa, «non solo abbiamo offerto la nostra solidarietà, come abbiamo fatto in molte altre situazioni, ma abbiamo addirittura accolto i migranti irregolari portandoli in Spagna».

«Capisco che il governo italiano agisca per ragioni di politica interna - ha detto ancora il ministro spagnolo - ma è vergognoso e rappresenta certamente un attacco diretto alla dignità del popolo spagnolo e all'unità e alla solidarietà degli europei».

La replica di Antonio Tajani: «Non è un atteggiamento contro qualcuno, non è una posizione politica. Il nostro problema è garantire la sicurezza interna e delle frontiere. Con la Spagna non c'è una frontiera, ci sono navi e aerei che arrivano dalla Spagna e credo sia giusto finché c'è una situazione così drammatica a Ceuta».

(Unioneonline)

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