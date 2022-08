A settembre la mascherina a scuola sarà obbligatoria? "Alla partenza sicuramente no, poi si valuterà il quadro epidemiologico passo dopo passo. L'auspicio è che si possa utilizzare il tema della raccomandazione e della responsabilità individuale rispetto all'obbligo. Sarei un po' più cauto nel dire no alla mascherina".

Così il ministro della Salute Roberto Speranza a RTL 102.5. "No all’obbligo - ha precisato - non significa però no alla mascherina, questo vale anche per uno stadio, per una serata al cinema o al teatro. Dire che non c'è l'obbligo significa assumere sempre un elemento di responsabilità individuale".

Ancora: "Siamo gradualmente passati da una dinamica di obblighi a una dinamica di raccomandazioni. La raccomandazione significa che in tutte le situazioni in cui c'è bisogno di proteggersi, la mascherina va usata". Dunque, "se mi trovo in un posto con numero significativo di persone, oppure in un posto dove non ci sono finestre aperte, anche senza obbligo uso la mascherina. La mascherina è uno strumento utile e in alcune condizioni è uno scudo importante".

Speranza ha inoltre invitato gli over 60 a vaccinarsi con la quarta dose e ha lanciato un messaggio a Matteo Salvini e Giorgia Meloni: "Sulla vaccinazione basta ambiguità, lo dico a Salvini, Meloni, sui vaccini si dicano parole chiare. Dobbiamo considerare che qualsiasi cosa accada dopo il 25 settembre, il Paese continuerà sulla linea del rispetto dell'evidenza scientifica, non possiamo permetterci errori su una materia così delicata".

