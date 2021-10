Ha passato la notte in caserma ed è indagato per omicidio volontario Sandro Fiorelli, il tabaccaio di 58 anni che ieri sera ha ucciso a fucilate un ladro che si era introdotto nella sua proprietà a Santopadre, in provincia di Frosinone.

L’uomo, che già in passato era stato vittima di un furto (ma nel suo negozio), è stato interrogato fino alle 6 del mattino, poi è stato rilasciato.

Nella sua abitazione sono stati sequestrati tre fucili da caccia detenuti regolarmente. I ladri, pare fossero 4, si erano introdotti nella sua casa salendo subito al piano superiore: quando Fioretti è rientrato con il figlio, poco prima delle 20, ha sentito rumori sospetti. Quindi ha preso un fucile, lo ha caricato e si è imbattuto nel ladro si stava dando alla fuga nel vialetto del complesso residenziale con una pistola, rivelatasi una replica a salve.

Così Fiorelli ha aperto il fuoco con un calibro 12 caricato a pallini: due colpi, il primo in aria, l’altro verso il ladro. “Mi ha puntato l’arma contro e ho sparato”, il racconto del tabaccaio. La vittima è un 34enne romeno, Mirel Joaca Bine, colpito a un fianco. I complici sono riusciti a fuggire e sono ricercati.

La ricostruzione del commerciante è al vaglio degli inquirenti, in caso di riscontri potrebbe cambiare l’accusa di omicidio volontario e valutare se ci sia stato un eccesso di legittima difesa. La vittima, secondo il racconto del legale di Fiorelli, aveva una scacciacani senza tappino rosso che sembrava un’arma “vera”.

L’esito delle perizie balistiche, la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza ed eventuali testimonianze serviranno ad incrociare il tutto con la testimonianza del tabaccaio ed eventualmente scagionarlo o cambiare l’ipotesi di reato.

Al momento Fiorelli, incensurato, non è sottoposto a fermo né ad alcuna misura cautelare.

