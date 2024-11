Svolta nella indagini sulla morte di Silvana La Rocca, la 73enne originaria di Saraceno (Cosenza) trovata senza vita ieri sera nel giardino della sua villetta a Marina di Leporano (Taranto) con una profonda ferita all'addome.

Il figlio di 46 anni, Salvatore D’Ettori, rintracciato e interrogato dai carabinieri, ha confessato l’omicidio: «L’ho accoltellata e poi sono fuggito». L’uomo è stato sottoposto a fermo, su disposizione del procuratore Eugenia Pontassuglia e del pm Salvatore Colella, con l'accusa di omicidio volontario.

Il cadavere della donna era stato trovato riverso nel giardino della villetta in una pozza di sangue. L'appartamento invece era saturo di gas. Forse l'uomo intendeva depistare le indagini. Silvana La Rocca, insegnante in pensione, aveva due figli, uno dei quali vive in Francia. L'altro, residente a Pulsano, ex militare della Marina, è quello fermato per l'omicidio.

Proprio lui ieri sera ha allertato i carabinieri cercando di depistare le indagini. Si era detto preoccupato perché non riusciva a contattare la donna da diverse ore. Durante l’interrogatorio, dopo essersi ripetutamente contraddetto, ha confessato di aver accoltellato la madre. Ancora da chiarire il movente.

