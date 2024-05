Si è barricato in casa dopo aver accoltellato la moglie e i figli.

La tragedia è avvenuta a Cianciana, in provincia di Agrigento. In ospedale sono finiti un bimbo di 7 anni, ferito all’addome e trasportato con l’elisoccorso a Palermo, la moglie dell’uomo, che non è in pericolo di vita e si trova ora a Sciacca, e la figlioletta più piccola, anche questa portata a Palermo.

Il 35enne è rinchiuso nell’appartamento di via Puccini.

Sul posto ci sono carabinieri e vigili del fuoco, si prospetta un’irruzione nel caso in cui la situazione dovesse peggiorare.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata