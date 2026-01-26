Un giovane è morto dopo essere stato colpito dagli agenti di Polizia a Milano, in via Impastato, nel quartiere Rogoredo.

La vittima sarebbe un ventenne di origine nordafricana. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio del pm di turno, il ragazzo si sarebbe avvicinato a una pattuglia di agenti in borghese, impegnati in un arresto durante un’operazione contro lo spaccio, impugnando una pistola, poi risultata a salve.

I poliziotti, dopo avergli intimato l’alt, avrebbero fatto fuoco e il giovane sarebbe crollato a terra. Sul posto è poi giunta un’ambulanza, ma i tentativi di salvare la vita al giovane sono risultati vani.

Immediate le reazioni all’accaduto, anche politiche. «Sono dalla parte del poliziotto, senza se e senza ma», ha affermato il segretario della Lega Matteo Salvini.

«Sul singolo episodio non entro. Però sul clima generale per la sicurezza il Governo ha detto che va tutto bene, nonostante i numeri aumentati per stupri, rapine, violenze varie», il primo commento, invece, del leader del M5S Giuseppe Conte.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata