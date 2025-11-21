Incidente mortale durante uno spettacolo acrobatico in un circo itinerante a Sant'Anastasia, in provincia di Napoli.

Due motociclisti professionisti si sono scontrati durante lo spettacolo serale dell'Imperial Royal Circus e uno dei due stuntman è morto. Il numero prevedeva in particolare, secondo quanto si apprende, l'incrocio delle due moto in una palla a rete.

Ancora da accertare le cause dell'incidente avvenuto sotto gli occhi degli spettatori, molti dei quali bambini, che stavano assistendo allo spettacolo. Una morte in diretta per fare luce sulla quale potranno essere utili le immagini dei video girati dagli spettatori e le testimonianze raccolte tra quanti erano presenti.

Sul posto i carabinieri di Sant'Anastasia e della sezione rilievi del nucleo investigativo di Castello di Cisterna.

