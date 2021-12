Un ristoratore no vax di Marsala (Trapani) è morto per le complicanze del Covid all’ospedale Paolo Borsellino.

Maurzio Bellittieri, titolare dello storico ex Lido Signorino, aveva 60 anni ed era un soggetto a rischio in quanto soffriva di obesità e ipertensione.

Da alcune settimane era ricoverato in terapia intensiva, aveva una moglie e una figlia.

E’ risultato positivo circa un mese fa e le sue condizioni sono apparse subito gravi. Quando il suo stato di salute è andato peggiorando ha opposto resistenza ai medici che volevano sottoporlo al casco di ventilazione per supportare la respirazione. I dottori alla fine sono riusciti a convincerlo, ma non è bastato a salvare la vita all’uomo che – molto vicino a posizioni complottiste e no vax – aveva rifiutato il vaccino. Il 60enne è successivamente finito in terapia intensiva e non ce l’ha fatta.

“Ho pregato per lui fino all’ultimo, ma non è servito”, ha detto il fratello Massimo, anche lui ristoratore.

