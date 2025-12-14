Un 48enne residente nel comprensorio ceramico reggiano è stato denunciato dai carabinieri di Scandiano con l'accusa di danneggiamento seguito da incendio della casetta di Babbo Natale allestita in piazza Duca D'Aosta a nella cittadina emiliana.

Le fiamme hanno raggiunto le finestre degli appartamenti vicini. I militari hanno identificato l'uomo grazie alle telecamere di videosorveglianza, che avrebbero ripreso un giovane con una sigaretta allontanarsi di corsa poco prima che divampasse l'incendio.

Il 48enne non avrebbe fornito alcuna spiegazione del gesto. L'uomo, a quanto appreso, era già stato denunciato lo scorso agosto per un episodio simile: aveva appiccato il fuoco a un cassonetto dei rifiuti nel parcheggio dietro un supermercato di un centro commerciale.

Le fiamme avevano danneggiato due auto dell'associazione Auser, una delle quali era andata completamente distrutta. In entrambi i casi sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza le aree.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata