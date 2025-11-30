Una ragazza di 24 anni è stata violentata questa notte in strada in via Crocefisso, poco prima delle 3 di notte in pieno centro a Milano, nei pressi di un locale.

Il personale del 118 è arrivato sul posto e l'ha trasportata alla Clinica Mangiagalli, dove si trova il centro Soccorso Violenza Sessuale e Domestica (SVSeD). La giovane ha denunciato quanto successo ai carabinieri.

Nel frattempo la sicurezza del locale aveva già bloccato un ragazzo di 22 anni incensurato che è stato denunciato. Sul posto sono intervenuti i militari della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale Carabinieri di Milano per i rilievi utili a ricostruire quanto accaduto.

