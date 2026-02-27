Milano, tram deraglia e finisce contro un palazzo: un morto e 39 feritiIl mezzo è andato fuori dai binari terminando la sua corsa contro un edificio: molte le persone rimaste incastrate fra le lamiere
Tragedia a Milano, dove un tram della linea 9 è deragliato finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, molte rimaste incastrate sotto il mezzo.
È accaduto poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto con il tram che stava procedendo da piazza Repubblica verso Porta Venezia.
Sul posto l’intervento di numerose ambulanze, al momento si parla di un morto e 39 feriti.
Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto.
Aperta un’inchiesta, si indaga per omicidio colposo e lesioni colpose.
- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO -