Svolta nell'omicidio di Gabriele Citrano, 33 anni, avvenuto in via Reginaldo Giuliani a Firenze.

I carabinieri nella notte hanno arrestato tre persone. Alla base della vicenda ci sarebbe la riscossione violenta di un debito sulla cui natura sono in corso indagini.

La vittima, colpita da armi da taglio, era di origine palermitana: da diversi mesi era residente a Pisa, dove lavorava come designer di cucine per una multinazionale.

C'era stata una rissa con una mazza e coltelli in cui sono rimasti feriti altri tre soggetti. Dopo le cure questi tre sono stati tratti in arresto per rissa aggravata, lesioni aggravate e omicidio. Ora sono nel carcere di Sollicciano.

(Unioneonline)

