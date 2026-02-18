macabra scoperta
18 febbraio 2026 alle 16:54
Orrore vicino a Firenze: trovato il corpo decapitato di una donnaIl corpo nell'ex area Cnr di Scandicci. Sul posto i carabinieri
Il cadavere di una donna è stato scoperto nell'ex area Cnr a Scandicci (Firenze). Sul posto il magistrato di turno della procura di Firenze, Alessandra Falcone, personale del 118 e carabinieri. In base a prime informazioni, la donna sarebbe stata decapitata.
(Unioneonline)
