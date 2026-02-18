Il comitato di esperti riunito all'Ospedale Monaldi di Napoli ha espresso parere negativo al nuovo trapianto di cuore sul bimbo di due anni e mezzo al quale lo scorso dicembre era stato trapiantato un cuore risultato danneggiato.

«Le condizioni del bambino non sono compatibili con un nuovo trapianto», la conclusione cui sono giunti gli esperti provenienti dalle principali

strutture sanitarie del Paese che si occupano di trapianto di cuore pediatrico. Lo ha reso noto l'Azienda Ospedaliera dei Colli.

Si è trattato di «un confronto collegiale che ha consentito una valutazione condivisa quanto più completa e ampia possibile. La Direzione Strategica ha provveduto ad informare il Centro Nazionale Trapianti ed esprime la più sincera vicinanza alla famiglia, prontamente informata, in questo momento così difficile».

Il cuore che si era reso disponibile sarà espiantato nelle prossime ore e verrà trapiantato a uno degli altri due bimbi in lista d’attesa urgente.

