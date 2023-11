La data ancora non è stata fissata ma il posto è certo. I funerali di Giulia Cecchettin si svolgeranno nella Basilica di Santa Giustina, in Prato della Valle (Padova).

L’accordo è stato trovato ieri dopo un confronto che ha coinvolto la Diocesi padovana, la famiglia di Giulia, la parrocchia e l'amministrazione comunale di Saonara – la cittadina di cui la vittima era originaria –, dove inizialmente era stata decisa la celebrazione.

La sede è stata cambiata per via del grande afflusso di persone previsto per la giornata. Il luogo scelto sarebbe in grado di garantire la sicurezza e la partecipazione. Quella di Santa Giustina – infatti – è una delle più grandi basiliche del mondo.

