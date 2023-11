Giulia Cecchettin è stata accoltellata la prima volta da Filippo Turetta alle 23.15 di sabato 11 novembre, mentre si trovava nel parcheggio davanti alla sua casa.

Poi, dopo averla immobilizzata probabilmente con del nastro adesivo, il giovane ha spinto l'ex fidanzata in auto, ha raggiunto in pochi minuti la zona industriale di Fossò, e qui l'ha aggredita nuovamente, mentre lei tentava una fuga, uccidendola.

Queste ultime immagini, quelle dell’aggressione a Fossò, sono state immortalate dalle telecamere di videosorveglianza: si vede lei che tenta la fuga, lui che la raggiunge e la colpisce per poi caricarla, inerme e sanguinante, in auto. Qui si è consumato l’omicidio, poi la vittima è stata portata nei pressi del lago di Barcis: lì Turetta l’ha presa in braccio, condotta giù lungo il dirupo e deposto il corpo sotto una grande roccia in un canalone, per poi ricoprirlo con alcuni sacchi neri.

Così sono condensate nelle carte del gip che ha firmato la prima ordinanza per tentato omicidio (il corpo della 22enne non era ancora stato trovato) le fasi dell'omicidio di Giulia Cecchettin.

(Unioneonline/L)

