Un medico odontoiatra, non vaccinato contro il coronavirus – previsto invece come obbligatorio per il personale sanitario -, è stato trovato al lavoro nel suo studio, che è stato messo sotto sequestro preventivo da parte del Nas dei carabinieri in provincia di Latina.

Come accertato dai militari, l’uomo esercitava illecitamente la professione verso i propri pazienti, con i quali aveva per forza contatti ravvicinati, creando in questo modo il concreto pericolo di contagio.

Il procuratore aggiunto della Repubblica ha emesso un provvedimento d’urgenza per il sequestro dello studio.

