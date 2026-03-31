Il sardo Natale Ditel è il nuovo segretario generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale. Lo rende noto la stessa Autorità precisando che la nomina è avvenuta oggi, su proposta del presidente Marco Consalvo, nel corso del primo comitato di gestione, presieduto da Consalvo, in modo unanime (presidente, Capitaneria di Porto, Regione Fvg, Comune di Trieste).

Avvocato, classe 1964, originario di Cagliari, Ditel è una figura tecnica con una lunga esperienza nel sistema portuale italiano. È stato segretario generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna dal 2018 al 2026, per due mandati consecutivi, al fianco di Massimo Deiana.

Nel corso della sua attività Ditel ha maturato una notevole competenza nell'amministrazione portuale: coordinamento della segreteria tecnico operativa, attuazione direttive di indirizzo, gestione del personale e delle relazioni sindacali, processi di costruzione di governance unitaria dei porti sardi.

L'ultimo incarico, recentissimo, è stato quello di dirigente Security dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (porti di Genova), nel 2026.

«Con questa nomina - ha affermato Marco Consalvo - rafforziamo in modo significativo la struttura dell'Authority. Ditel ha un profilo tecnico ed è un professionista che conosce da vicino l'operatività quotidiana dei porti, la macchina amministrativa e le dinamiche del lavoro portuale».

«La sua esperienza - ha aggiunto - ci consente di contare su una figura capace di garantire continuità, ma anche di imprimere un'accelerazione concreta alle attività e ai progetti in corso».

Il neo segretario generale, che si insedierà il prossimo 13 aprile, ha ringraziato Consalvo e i componenti del comitato definendo i porti di Trieste e Monfalcone «un sistema che rappresenta non solo un'eccellenza italiana, ma un punto di riferimento nel panorama logistico internazionale ed europeo. Sento forte», ha concluso, «la responsabilità di servire un'istituzione che è il motore economico del territorio e porta di accesso per i mercati dell'Europa centro-orientale. Lavorerò garantendo il massimo dialogo con le lavoratrici e i lavoratori e tutta la comunità portuale».

(Unioneonline)

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