Ancora stazionare le condizioni del presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, che nei giorni scorsi ha subito un delicato intervento all’addome.

“Ha tempra e coraggio da vendere”, spiega Giuseppe Maria Ettorre, specialista in Chirurgia oncologica e in trapianti di fegato al San Camillo-Spallanzani di Roma, che con la sua squadra ha seguito l’operazione, durata due ore ed effettuata per problemi intestinali.

Napolitano è sveglio ma resta in terapia intensiva. “La prognosi verrà sciolta quando il paziente sarà fuori da ogni rischio legato sia all’intervento sia all’anestesia”, ha quindi specificato Ettorre.

Purtroppo, è da tempo che si accavallano le voci sul precario stato di salute dell’ex Presidente della Repubblica e senatore a vita, che compirà 97 anni a giugno.

A marzo del 2021 Napolitano era stato portato all’ospedale Santo Spirito di Roma per accertamenti su diversi malesseri e poi dimesso per rientrare nella casa dove abita, a rione Monti. Nel precedente mese di febbraio, proprio per problematiche legate alla salute, non aveva potuto partecipare al voto che aveva dato il via libera al governo Draghi.

Nel 2018 aveva subito un importante intervento chirurgico alle coronarie.

