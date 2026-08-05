l’aggressione
05 agosto 2026 alle 09:24aggiornato il 05 agosto 2026 alle 09:24
Napoli, dodicenne accoltellato durante una lite con coetaneoÈ accaduto nel quartiere Ponticelli. Indagano i carabinieri
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I carabinieri della stazione Ponticelli di Napoli sono intervenuti all'ospedale Villa Betania per un 12enne ferito all'addome con due coltellate.
Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, avrebbe litigato con un coetaneo.
Tutto sarebbe avvenuto nel rione Conocal a via del Flauto Magico. Il giovane è in osservazione e, per fortuna, non in pericolo di vita. I militari stanno indagando per chiarire la dinamica dell'accaduto.
(Unioneonline)
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