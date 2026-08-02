Un uomo di 43 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio per aver travolto e ucciso con l'auto quello che ha creduto essere un rivale in amore.

È accaduto a Somma Lombardo, in provincia di Varese, nella notte tra sabato e domenica. La vittima è un uomo di 36 anni che si era semplicemente fermato a dare indicazioni stradali alla ex del 43enne, una donna di 39 anni che aveva accettato di incontrarlo ancora una volta.

La donna, che era in moto, non riusciva a raggiungere il luogo dell'appuntamento e il 36enne, in sella a uno scooter, si sarebbe fermato per aiutarla. Il 43enne vedendoli insieme ha investito l'uomo uccidendolo sul colpo.

(Unioneonline)

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