Terremoto a Pisa, scossa di magnitudo 4.3. Il sisma avvertito anche a Livorno e LuccaIl governatore Giani: «Verifiche in corso con il sistema regionale. Per il momento nessuna segnalazione di feriti o danni»
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Terremoto in mattinata avvertito tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. «Verifiche in corso con il sistema regionale», fa sapere il presidente Eugenio Giani. La scossa, di magnitudo 4.3, si è verificata con epicentro di 7 chilometri a ovest di Pisa.
Negli uffici pubblici del centro di Pisa decine di persone sono scese in strada. Per ora non ci sono segnalazioni di feriti o danni.
«Centinaia di chiamate al numero unico regionale per le emergenze 112 a seguito della forte scossa, con molte persone scese in strada – ha spiegato Giani – Al momento nessuna segnalazione di feriti. In corso alcune evacuazioni nella zona a scopo precauzionale».
(Unioneonline)