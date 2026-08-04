Pensava che l’amico stesse battendo il suo record di apnea, in realtà aveva già perso i sensi nel fondo della piscina.

Tragedia ieri in una piscina pubblica a Capodisotto di Montecchio Precalcino, provincia di Vicenza. La vittima è Leonardo Cortese, un ragazzo di 19 anni residente a Trento.

I due ragazzi, coetanei in vacanza con la famiglia di uno di loro, si sfidavano per capire chi riuscisse a stare più tempo in apnea. Contavano i secondi sott’acqua, ma uno dei due non è più riemerso. L’amico ha pensato che stesse proseguendo l’apnea, ma col passare del tempo ha capito che la situazione era critica e ha chiesto aiuto.

Inutili i tentativi di rianimazione, prima dei bagnini e delle altre persone presenti, poi dei medici.

Sul caso è stato aperto un fascicolo, anche per stabilire se il giovane abbia perso i sensi durante l’apnea o se sia stato colpito da un malore prima di finire sul fondo della vasca. Al vagli anche le misure di sicurezza nella struttura.

(Unioneonline)

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