la tragedia
02 agosto 2026 alle 17:54aggiornato il 02 agosto 2026 alle 17:56
Terribile scontro sulla Terni-Rieti: cinque mortiCoinvolti un autobus, due vetture e un camper. Diversi feriti portati in ospedale
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Cinque morti e cinque feriti per un grave incidente stradale avvenuto lungo la superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino, in territorio laziale al confine con l'Umbria. L'incidente ha coinvolto un autobus, due vetture e un camper.
Sul posto 118 e le forze di polizia per i soccorsi.
(Unioneonline)
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