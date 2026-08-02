Cinque morti e cinque feriti per un grave incidente stradale avvenuto lungo la superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino, in territorio laziale al confine con l'Umbria. L'incidente ha coinvolto un autobus, due vetture e un camper.

Sul posto 118 e le forze di polizia per i soccorsi. 

(Unioneonline)

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