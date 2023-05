È stato arrestato dalla polizia inglese a Wembley il secondo indagato per l’omicidio di Alessandro Gozzoli, il 41enne di Bazzano (Bologna) trovato morto nel suo letto, con mani e piedi legati, a Casinalbo (Modena), lo scorso 10 marzo.

In manette, confermano i carabinieri, è finito un 21enne romeno. Nei giorni scorsi in Romania era stato intercettato un 20enne che ieri, interrogato al carcere Sant’Anna di Modena, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

I due giovani sono indagati in concorso per omicidio volontario, rapina e indebito utilizzo di carta di credito appartenuta alla vittima.

(Unioneonline/s.s.)

