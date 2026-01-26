A pochi giorni dall’apertura ufficiale delle Olimpiadi, scoppia la polemica riguardo una possibile presenza ai Giochi invernali di Milano-Cortina degli agenti dell’ICE, il reparto speciale Usa finito nell’occhio del ciclone per la mano pesante attuata in Minnesota.

Sulla questione è intervenuto il governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana, spiegando che «l’Ice sarà qui soltanto per controllare il vicepresidente americano Vance e il segretario di Stato Rubio, quindi sarà soltanto in misura difensiva ma io sono convinto che non succederà niente».

La Regione Lombardia ha poi precisato: «Fontana ha solo risposto a una domanda dei giornalisti, ma non ha confermato la presenza dell’ICE in Italia, dato che non è in possesso di tali informazioni».

Fonti del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno hanno poi chiarito: «Si smentisce che Ice Usa opererà in Italia. Non ci sono ad oggi accordi di collaborazione sottoscritti per le Olimpiadi. Ogni attività di ordine e sicurezza pubblica in Italia è gestita, senza possibilità di deroghe, dal ministero dell'Interno e dalle articolazioni territoriali: prefetture e questure».

E ancora: «Non risulta, al momento, che agenti di Ice Usa vengano al seguito della delegazione americana al fine di scortarla. La composizione della scorta Usa, infatti, non è stata ancora comunicata dalle loro autorità».

