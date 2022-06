Una settimana dopo la maxirissa in via Bolla, in un quartiere periferico di Milano, nella quale sono rimaste ferite alcune persone tra cui un bimbo di due anni, scatta l'operazione di polizia giudiziaria con un'ingente schieramento di forze dell'ordine e la presenza di un elicottero.

Secondo quanto diffuso dalla Questura del capoluogo, gli agenti stanno eseguendo perquisizioni per trovare armi come spranghe e bastoni (in 60 erano scesi in strada armati di mazze) e ulteriori indizi. Gli scontri si erano verificati tra decine di persone divise in due fazioni, ossia tra italiani e rom di origine bosniaca.

Le perquisizioni sono in corso da parte della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica, in appartamenti e parcheggi adiacenti al civico 40 di via Bolla.

Le indagini sono state condotte dalla Squadra mobile e dal Commissariato Bonola, competente per il Gallaratese, uno dei quartieri più popolari e il più popoloso della metropoli.

