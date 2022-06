Anche un bimbo di due anni tra le persone medicate ieri sera a Milano per una maxi rissa scoppiata tra fazioni diverse di inquilini delle case popolari, in un quartiere periferico in via Bolla vicino al cimitero Maggiore. Il piccolo è stato portato in ospedale, ma solo a scopo precauzionale, per accertamenti.

Ieri sera una sessantina di persone si è riversata in strada verso le 21.30, armata anche di bastoni. Per sedare la lite è dovuta intervenire la Polizia con la Questura di Milano che ha inviato un dispositivo di ordine pubblico: tra gli inquilini da tempo c’è un problema di difficile convivenza.

Sul posto anche il 118 con tre ambulanze e un'auto del personale medico per soccorrere quattro persone, un 17enne e il piccolo di due anni, appunto, e due donne di 21 e 44 anni. I medici hanno poi deciso per il trasporto al pronto soccorso solo per la ragazza e per il bambino, entrambi in codice verde.

(Unioneonline/D)

