Centinaia sono le persone che in queste ore rendono omaggio a Maurizio Costanzo, il giornalista e conduttore morto due giorni fa a Roma a 84 anni.

La camera ardente è stata allestita in Campidoglio. Un via vai di volti noti e cittadini comuni che rivolgono messaggi di condoglianze alla moglie, Maria De Filippi.

Un gesto che rappresenta la norma ma che per il comportamento di qualcuno sta suscitando ampie polemiche.

La conduttrice è stata avvicinata da alcuni fan che le hanno chiesto di scattare insieme una foto, un “selfie”. Lei non si è ritratta, sempre nascosta dietro i suoi occhiali da sole neri, quelli che ha usato anche ieri per nascondere il dolore e le lacrime. Si è prestata alla foto, proprio davanti alla bara del marito. Forse per non essere scortese, forse perché offuscata dal lutto, ma le immagini hanno cominciato a circolare sui social scatenando ondate di critiche: “La gente non sa nemmeno cosa sia il rispetto”, “indegno anche solo aver pensato di fare una cosa simile”, “una schifosa realtà” sono alcuni dei commenti.

