Un errore di traduzione che diventa una clamorosa figuraccia.

È accaduto a Pitigliano, in provincia di Grosseto, dove un museo ha finito per modificare il significato di un’opera dedicata alla “Assunzione in cielo di Maria” in una “assunzione” intesa come ingresso in un posto di lavoro: “Recruitment of Mary”.

Una svista al museo di Palazzo Orsini che non è passata inosservata: una turista ha scattato la foto della targhetta sotto il quadro di Girolamo di Benvenuto inviandola al profilo Facebook “L'Inglese Imbruttito”, che l’ha postata raccogliendo migliaia di like e commenti ed è stata poi ricondivisa da Maremma Oggi.

«Questa è davvero incredibile, ce l'ha mandata Margaret. Proprio pazzesca, però siamo molto contenti che Maria non sia rimasta disoccupata», si legge ironicamente nel post de “L’Inglese Imbruttito”.

(Unioneonline)

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