Sventato furto e ladro di biciclette bloccato a Milano grazie all'intervento di Francesco Toldo.

Ieri sera l'ex numero uno e attuale responsabile del progetto Inter Legends stava parcheggiando lo scooter in via Agnello, nel centro di Milano, quando ha visto un ragazzo correre all'inseguimento di un coetaneo in bicicletta: «Mi ha rubato la bici», gli ha detto.

Tanto è bastato per far intervenire l'ex portiere che, in divisa da volontario della protezione civile, si è lanciato all'inseguimento del ladro di biciclette. Raggiunto il giovane all'altezza di corso Vittorio Emanuele II, lo ha disarcionato dalla bicicletta, poi subito restituita al derubato, tra gli applausi dei passanti.

«È stato incredibile, - ha detto Toldo - vedendo la scena ho capito subito quello che era accaduto. Appena il ragazzo me ne ha dato conferma, non ci ho pensato nemmeno un secondo. Sono partito a tutta velocità, l'ho affiancato e con una spinta l'ho disarcionato. Poi le persone in strada mi hanno riconosciuto e tutti mi volevano abbracciare. Il ragazzo che era stato derubato mi ha ringraziato e anche tutte le persone che hanno assistito alla scena».

(Unioneonline)

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