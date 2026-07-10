La Rai sospende le repliche estive di Report in attesa che venga fatta chiarezza sulla vicenda che coinvolge il conduttore Sigfrido Ranucci. A comunicarlo è stata la Direzione Approfondimento dell’azienda, che ha deciso uno stop cautelativo della messa in onda del programma.

«In attesa che si faccia piena chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto il conduttore Sigfrido Ranucci, la Direzione Approfondimento della Rai ha ritenuto opportuno sospendere cautelativamente la messa in onda delle repliche estive della trasmissione televisiva Report, a tutela di un patrimonio editoriale di grande valore per il servizio pubblico», si legge in una nota diffusa dalla Rai.

L’azienda precisa però che la decisione riguarda esclusivamente le repliche estive e conferma il ritorno della trasmissione con la nuova stagione. «Resta fermo l’appuntamento con la nuova stagione di Report, che tornerà in onda a partire dal prossimo mese di novembre», conclude la nota.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata