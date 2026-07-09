Rimini torna in testa alla tradizionale classifica stilata nel Panorama Turismo - Mare Italia dell'Osservatorio Italiano di Jfc, pubblicata in anteprima da Ansa. La regina della Riviera romagnola ha messo a segno un punteggio complessivo di 3.697 voti, prendendo il posto di Jesolo (primatista dell'estate 2025) che si colloca in seconda posizione, vicinissima con 3.666 voti.

Per quanto riguarda le regioni più desiderate in testa c'è l'Emilia Romagna con un punteggio complessivo di 1.913 voti, davanti per pochissimo alla Sardegna con 1.906 voti e alla Sicilia con 1.769 voti.

Tornando alle destinazioni al terzo e al quarto posto, secondo Jfc, si collocano altre due destinazioni romagnole, che confermano le medesime posizioni dello scorso anno: Riccione, con 2.966 voti, e Cervia-Milano Marittima con 2.587 voti. Al quinto posto una destinazione toscana, che conquista ben cinque posizioni rispetto allo scorso anno: si tratta di Monte Argentario, con 2.528 voti. Al sesto posto San Vito lo Capo con 2.274 voti e una posizione persa rispetto alla passata stagione estiva, seguita da Porto Cervo che, invece, mantiene lo stesso ranking con i suoi 2.179 voti.

All'ottavo posto, con 2.133 voti, scende di due posizioni Forte dei Marmi, seguita da un'altra destinazione toscana che è la vicina Viareggio: si tratta della prima new entry dell'estate 2026, in grado di raccogliere ben 2.026 voti. A seguire, al decimo posto Caorle con 1.991 voti e due posizioni perse, seguita da altre due destinazioni new entry: la pugliese Porto Cesareo con 1.779 voti e la calabrese Tropea con 1.774 voti. In tredicesima piazza dove si colloca Capri che, con i suoi 1.554 voti conquista ben sette posizioni rispetto all'estate 2025, seguita dalla marchigiana Sirolo che di posizioni ne conquista quattro (1.502 voti) e dalla new entry Alba Adriatica (1.496 voti). Poi, ancora: Gallipoli che con 1.495 voti perde tre posizioni rispetto allo scorso anno; Senigallia (new entry) con 1.479 voti; Bellaria Igea Marina (1.413 voti e cinque posizioni perse); Alassio (new entry con 1.381 voti).

Chiude la classifica delle top 20 destinazioni balneari italiane la siciliana Taormina con 1.372 voti (new entry). Jfc ha stilato anche delle classifiche tematiche.

Per quanto riguarda le destinazioni più rilassanti e tranquille svetta la pugliese Tricase con 890 punti, non presente in classifica delle top 20 lo scorso anno, seguita da Orbetello con 867 punti (anch'essa non presente la scorsa estate), mentre al terzo posto si colloca Orosei con 789 punti.

La destinazione balneare che viene percepita dagli Italiani come quella più green e sostenibile è Santa Teresa di Gallura con un punteggio pari a 866 punti, seguita da un'altra destinazione sarda, vale a dire Baunei con 854 punti e dalla campana Palinuro con 808 punti (comune di Centola).

La destinazione balneare che viene considerata dagli Italiani come quella in grado di rispondere in maniera ottimale alle esigenze delle famiglie con bambini, al primo posto si conferma Rimini con ben 1.057 punti, confermando ancora una volta la leadership degli ultimi anni, seguita al secondo posto da San Teodoro con 801 punti (new entry in questa classifica), mentre in terza posizione si posiziona Senigallia con 792 punti, conquistando sei posizioni rispetto allo scorso anno.

Ancora, la meta più giovanile, quindi più divertente per le giovani generazioni, è appannaggio di due località romagnole che si invertono le posizioni rispetto allo scorso anno: al primo posto Riccione con un punteggio pari a 1.021 punti, seguita da Rimini con 801 punti. Poi Gallipoli e Jesolo.

La destinazione balneare più alla moda e trendy è Porto Cervo con un punteggio pari a 951 punti (conquista ben cinque posizioni rispetto allo scorso anno), seguita a breve distanza da Jesolo con 931 punti - era in vetta alla classifica lo scorso anno - e da Monte Argentario che con 890 punti fa un vero e proprio exploit con ben sette posizioni conquistate rispetto allo scorso anno.

Infine le mete con il miglior rapporto prezzo/qualità (Soverato con un punteggio pari a 856 punti, Bellaria Igea Marina con 841 punti e Sottomarina nel comune di Chioggia con 840 punti) e quelle più lussuose e anche costose (Forte dei Marmi con un punteggio pari a 790 punti, Capri con 765 punti e Porto Cervo con 762 punti).

(Unioneonline)

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