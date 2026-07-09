«Che cos'hai da guardare. Sono uomo e sono musulmano». È quanto avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una ragazza di 23 anni di origini marocchine in pieno centro a Milano, nei pressi della fermata metro Duomo.

Il 27enne, irregolare in Italia, è stato arrestato dalla Polizia locale di Milano.

La vittima, in regola con i documenti, è stata subito soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale in codice giallo.

(Unioneonline)

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