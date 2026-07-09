Grande paura
09 luglio 2026 alle 18:36aggiornato il 09 luglio 2026 alle 18:37
«Cos’hai da guardare? Sono uomo e musulmano», poi la sfregia al volto: ragazza aggredita a MilanoÈ accaduto in pieno centro, vicino al Duomo. La vittima è una 23enne. Arrestato un 27enne di origini algerine
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«Che cos'hai da guardare. Sono uomo e sono musulmano». È quanto avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una ragazza di 23 anni di origini marocchine in pieno centro a Milano, nei pressi della fermata metro Duomo.
Il 27enne, irregolare in Italia, è stato arrestato dalla Polizia locale di Milano.
La vittima, in regola con i documenti, è stata subito soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale in codice giallo.
(Unioneonline)
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