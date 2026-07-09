Un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un’auto in retromarcia alla cui guida c’era la nonna.

La tragedia è avvenuta ieri sera intorno alle 20.30 a Zero Branco, nel Trevigiano.

Nel piazzale del condominio in cui vive la famiglia del piccolo la nonna stava manovrando il veicolo quando ha travolto il bambino, non si sa il motivo per cui si trovasse dietro la vettura.

Sul posto un’ambulanza del 118, i medici hanno provato a rianimare e stabilizzare il piccolo, le cui condizioni sono apparse da subito gravissime. Il bimbo è stato intubato e portato d’urgenza all’ospedale di Treviso, dove poco dopo è stato constatato il decesso. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

(Unioneonline)

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