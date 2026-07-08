Milano, incendio in un deposito: fumo nero visibile da kmAllarme in zona Bovisa. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco. Il Comune: «Tenete chiuse le finestre»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Imponente incendio a Milano, nel quartiere Bovisa, all’interno di un deposito del corriere Bartolini, in via Don Minzoni. Sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco, al lavoro per domare le fiamme.
Dal deposito si è levata un’alta colonna di fumo nero, impressionante da vedere e visibile a chilometri di distanza. Al momento non risultano feriti o intossicati, nè si conoscono le cause del rogo.
Il Comune di Milano ha invitato i residenti del quartiere Bovisa a non stare all'aperto e a non tenere aperte le finestre.
(Unioneonline)