È stato domato dopo diverse ore di “battaglia” il vasto incendio che da ieri sera è divampato nel deposito Bovisa di Brt, a Milano.

Durante le fasi più impegnative delle operazioni di spegnimento, nell’area hanno operato diverse squadre dei vigili del fuoco, con il Comune di Milano che ha invitato i residenti della zona a non uscire di casa e a tenere le finestre chiuse, a causa della colonna di fumo nero, visibile da chilometri, che si è sollevata dal deposito.

I sindacati – Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti Lombardia – chiedono ora «un incontro urgente con la direzione Brt per avere un quadro preciso della situazione e per definire tutte le misure necessarie a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti».

In una nota congiunta, i sindacati chiedono di fare «piena chiarezza sulla dinamica dei fatti e sulle cause che hanno determinato l'incendio, individuando rapidamente tutti gli interventi necessari affinché episodi di questa gravità non si ripetano».

(Unioneonline)

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